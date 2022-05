Sit in a Floridia per chiedere di intitolare la Villa a Faraci

Un sit in si è tenuto davanti l'ingresso della Villa comunale di Floridia per sensibilizzare l'amministrazione Carianni a intitolare il parco urbano alla memoria di Luciano Faraci. A chiedere la nuova denominazione del Parco sono stati gli amici dell'ex gestore della Villa. Luciano Faraci è venuto a mancare qualche anno fa per un male incurabile. Già nel giugno del 2020 gli stessi amici di Faraci avevano presentato una petizione al sindaco per chiedere il cambio di denominazione.