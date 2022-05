Palermo, sostenitori di Cascio: costruiamo l'unità del centrodestra

"Costruire l'unità del centrodestra per vincere le comunali di Palermo, archiviando per sempre la disastrosa stagione della sinistra orlandiana, è stata ed è la nostra priorità.

Il futuro della città deve stare al centro del confronto, superando ogni irrigidimento, ambizione personale e di partito e perfino ogni obiettivo legato ad altre e diverse scadenze elettorali.

In questo senso facciamo appello alla realtà civica di Totò Lentini a costruire una convergenza politica e programmatica, unendosi a quell'aggregazione ampia e competitiva che abbiamo realizzato intorno alla candidatura di Francesco Cascio". Lo scrivono in una nota Gianfranco Miccichè, Nino Minardo, Massimo Dell'Utri e Roberto Di Mauro che sostengono la candidatura a sindaco di Palermo di Francesco Cascio.

"A Totò Lentini ed ai suoi candidati - prosegue la nota - proponiamo di unire le forze, rafforzando un ticket con il candidato sindaco, a partire dalle priorità programmatiche che condividiamo pienamente. Insieme ad Alberto Samonà, Totò Lentini quale soggetto politico autonomista federato a prima l'Italia saranno uomini di punta con ruoli prestigiosi della nostra squadra. Una coalizione ancora più forte e coesa che vincerà le elezioni del 12 giugno ed aprirà una nuova stagione per Palermo".