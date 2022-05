Un delfino è stato trovato morto oggi lungo la scogliera tra Playa Grande e Donnalucata, in Contrada Timperosse, in territorio di Scicli. Spiaggiamenti del genere non si registravano in Italia dal 2002 quando un branco di sei esemplari vivi, vennero trovati a Donnalucata e soccorsi dal “Centro Regionale di Recupero della fauna Selvatica di Comiso” e dalle forze dell’ordine.