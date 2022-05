Noto piange Corrado Pomillo, mercoledì i funerali in Cattedrale

Soltanto nelle ultime ore la Procura di Siracusa ha dato il nulla osta per la consegna della salma di Corrado Pomillo, 49 anni, l'operatore ecologico morto lo scorso 22 aprile in un tragico incidente stradale avvenuto a Siracusa Nord. Tanto commozione a Noto per la scomparsa di Pomillo, uomo bel voluto e apprezzato per essere un grande lavoratore. A Noto, in via Roma , è stata allestita la camera ardente per l'ultimo saluto a Corrado. La vittima lavorava come operatore ecologico alla 'Roma Costruzioni'. Era sposato e padre di quattro figli, alcuni dei quali già adulti che gli avevano regalato i nipotini.

I funerali verranno celebrati mercoledì 4 maggio nella Cattedrale di San Niccolò.