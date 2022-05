Palermo, Valentina Caputo lascia il Misto e passa con Fratelli d'Italia

Valentina Caputo, medico specialista in dermatologia, docente dell'Universita' degli Studi di Palermo e consigliere comunale in carica dal 2017, eletta con oltre mille preferenze alle scorse elezioni amministrative, aderisce a Fratelli d'Italia. Al gruppo misto consiliare dal novembre del 2017, contestualmente all'adesione al partito di Giorgia Meloni, ufficializzata in un incontro con il consigliere comunale Fabrizio Ferrara e la deputata Carolina Varchi, Caputo annuncia la ricandidatura al consiglio comunale proprio in tandem con Ferrara.

"Il nostro gruppo consiliare - dice Ferrara - potrà contare su una professionista competente e preparata. Ho avuto modo di apprezzare l'impegno serio e costante della consigliera Caputo in questi anni tra i banchi di Sala delle Lapidi". "Sono lieta di aderire a Fratelli d'Italia - aggiunge Caputo -. Metterò a disposizione le mie competenze per contribuire a rendere Palermo una città viva, sicura e solidale". A dare il benvenuto alla consigliera Caputo sono i parlamentari palermitani di Fratelli d'Italia Giuseppe Milazzo e Carolina Varchi: "L'ingresso di Valentina Caputo arricchisce la proposta politica di Fratelli d'Italia, a testimonianza di un partito che sa coinvolgere chi ha un significativo radicamento sociale coniugato a indiscusse qualità professionali che contribuiranno a migliorare la nostra attività - dicono i deputati - a Palermo si affermerà in modo indiscusso il primato di Fratelli d'Italia nel panorama politico".