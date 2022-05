Carcassa di caretta caretta sulla spiaggia di Portopalo

Monta l'indignazione sui social a Portopalo di Capo Passero, per la presenza nella spiaggetta di Scalo Mandria, di una carcassa di carretta carretta. L'animale è sull'arenile da quattro giorni e nessuno fino ad oggi a provvedere a rimuovere la tartaruga. "Se l'estate comincerà in questo modo - scrivono sui social - non c'è da stare molto allegri. Altri scrivono: "Voglio sperare che sia stato avvertitoil WWF quando è stata trovata la caretta caretta in difficoltà". Una cosa è certa: la tartaruga priva di vita rimane a Scalo Mandria.