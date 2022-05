Forno crematorio a Delia nel Nisseno: è il terzo impianto in Sicilia

Apre il Tempio crematorio di Sicilia, a Delia, in provincia di Caltanissetta, nel centro dell’Isola. Gestito dalla Società Acquaviva S.r.l., il Tempio crematorio di Delia ha già avviato le prove di emissione in atmosfera, i cui risultati saranno comunicati al Libero Consorzio di Caltanissetta e all’Arpa, secondo le prescrizioni dell’Autorizzazione unica ambientale.

“Si tratta della terza struttura attiva sull’intero territorio regionale. Sin da subito, – racconta Pietro Lavarini, Amministratore della Società Acquaviva SrL – abbiamo registrato da più parti la necessità avvertita da operatori e cittadini di un nuovo tempio crematorio in Sicilia. Un servizio importantissimo quindi, quello offerto dal Tempio di Delia, nella massima attenzione e tutela della salute pubblica e dell’ambiente, che garantisce tecnologie innovative e sicure e i più avanzati sistemi di filtrazione per l’abbattimento dei fumi di scarico, con un livello di emissioni sensibilmente inferiori ai valori minimi di legge”.

La cerimonia di inaugurazione ufficiale è prevista nel mese di giugno, alla presenza delle Istituzioni locali