Non danno i documenti, 2 dello Sri Lanka denunciati a Siracusa

Agenti delle Volanti della Questura di Siracusa sono intervenuti in via Caltanissetta, a seguito di segnalazione di un acceso diverbio tra cittadini extracomunitari, ed hanno denunciato due cittadini originari dello Sri Lanka per non aver ottemperato, senza giustificato motivo, all’Ordine di esibizione di documento attestante la regolare presenza nel territorio dello Stato.

Infine, nel corso dei quotidiani controlli a coloro che in città sono sottoposti a misure limitative della libertà personale, gli agenti hanno denunciato un giovane di 29 anni per evasione.