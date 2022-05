Guidava il motociclo senza la patente: denunciato a Noto

Nella giornata di ieri, Agenti del Commissariato di P.S. di Noto hanno denunciato un uomo di 33 anni per il reato di giuda senza patente.

L’uomo, e stato sorpreso nel corso di due controlli, il 6 e il 15 aprile, alla guida di un motociclo senza essere in possesso della patente di guida.

Inoltre, nel corso di specifici controlli di prevenzione antiabusivismo e codice della strada, nel centro storico e nelle aree più periferiche, gli agenti hanno sanzionato amministrativamente per un importo di 310 euro un giovane che vendeva abusivamente giocattoli sul corso Vittorio Emanuele.

Venivano altresì elevate 10 sanzioni amministrative al Codice della Strada per un importo complessivo di 2.500 euro.