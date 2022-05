Emigrato d'America finanzia un docu film nella Floridia dell'800

Floridia si trasforma in un set cinematografico. Sono cominciate le ripresa in piazza Umberto I° di un docufilm finanziato da uno dei tanti floridiani d'America, Gaetano Indomenico, da sempre legato alle sue origini ed alla sua città Natale. Le riprese del film ambientante in una Floridia dell'800, andranno avanti fino al prossimo 20 maggio. Per le riprese l'amministrazione Carianni ha chiuso alcune strade per consentire a operatori e protagonisti dell'evento di potere lavorare in sicurezza.