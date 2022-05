La guerra, 18 missili contro l'Ucraina: la stampa inglese parla di tentativo di golpe in Russia

Nella serata di ieri attacco missilistico massiccio su molte città ucraine: sarebbero almeno 18 i missili da crociera lanciati dalle forze russe. A Leopoli uno di questi ha danneggiato la centrale elettrica. Distruzione anche a Kharkiv e nella regione di Kirovorhad. Secondo le autorità locali ci sarebbero 21 civili morti nella regione orientale ucraina di Donetsk.

• Prosegue l'assalto finale all'acciaieria Azovstal di Mariupol mentre 156 civili evacuati sono arrivati ieri a Zaporizhzhia. Il presidente ucraino Zelensky: cercheremo di portare in salvo i nostri connazionali che si trovano ancora lì. Sul fronte diplomatico, l’ambasciatore russo presso la Santa Sede ha espresso apprezzamento per le parole di Papa Francesco, intervistato dal Corriere della Sera dal direttore Luciano Fontana: «Per Mosca è importante il dialogo con il Papa». Il presidente Usa Joe Biden intanto ha ribadito la linea dura con Putin: i dittatori vanno fermati.

Vladimir Putin rischia di essere defenestrato con un colpo di mano? Fra sussurri, smentite e propaganda, la voce che vorrebbe come imminente una ribellione dei vertici della Russia contro il loro stesso “zar” è tornata a circolare, rilanciata dal giornale finanziario londinese City AM, secondo cui le manovre vedrebbero protagonisti ufficiali di alto livello dell’Fsb e degli altri servizi Gru e Fso, il cosiddetto gruppo `Silovski´.«L’idea che un golpe possa essere imminente è ulteriormente rafforzata dall’attività dei social media in Russia e nell’Europa dell’Est, che ha registrato un sovraccarico nelle ultime 24 ore», scrive il City A.M. Inoltre analisti dentro e fuori la Russia hanno dichiarato che ci sono tutti i segnali secondo cui Putin presto dovrà far fronte a un golpe. Il presidente russo è definito «molto preoccupato» e ha rafforzato la sicurezza dentro e attorno al Cremlino, segno questo molto significativo secondo l’esperto russo di sicurezza Andrei Soldatov, interpellato dal Cepa (Center for European Policy Analysis).