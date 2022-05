Jazz, Bria Skonberg in un doppio concerto al Teatro Santa Cecilia di Palermo

“Bria Skonberg sembra un angelo scandinavo, suona la tromba come un diavolo rovente e canta come un sogno... Pronta per essere una delle musiciste più versatili e imponenti della sua generazione” con queste parole il Wall Street Journal descrive la giovane artista canadese ma svedese da parte dei nonni paterni. La trombettista e cantante Bria Skonberg collega il presente con il passato suonando arrangiamenti fantasiosi del repertorio jazz tradizionale, reinterpretazioni intelligenti di classici contemporanei e composizioni originali con cuore genuino e stile dinamico. La bellissima Bria sarà sul palco del Real Teatro Santa Cecilia per la stagione Brass in Jazz il 6 e 7 maggio con doppio turno 19.00 e 21.30 con lo spettacolo How can it be. Ad accompagnarla la sua band: Chris Pattishall al piano, Adi Hila Meyerson al basso e Darrian Douglas alla batteria.

Nell'ultimo anno Brie ha cantato la musica di Aretha Franklin al fianco di Michelle Williams (Destiny's Child), ha suonato con gli U2 all'Apollo, ha suonato con la band di Dave Matthews, è stata ospite in primo piano con Jon Batiste e ha cantato lo Star Spangled Banner al Madison Square Garden per un gioco dei NY Rangers. Vincitrice del Juno Award 2017 per il miglior album jazz vocale e candidata al Juno 2018, ha raccolto oltre 6 milioni di stream su Spotify, è entrata nella Top 5 delle classifiche jazz di Billboard, è stata votata # 2 Rising Star da Downbeat Magazine e ha guadagnato organicamente oltre 25.000 follower online. Il suo ultimo progetto discografico, prodotto dal vincitore del premio Grammy Eli Wolf, mette in risalto le avvincenti capacità di scrittura di canzoni di Bria insieme ad alcune cover creative (Queen, un mashup Beatles/Duke Ellington) che mettono in risalto il suo avvolgente suono di tromba con la sua voce. Una voce che si avvicina ai temi contemporanei dei diritti delle donne, dei diritti civili, della frustrazione, della disperazione e della speranza attraverso un tema generale di trovare la luce nell'oscurità, finding light in the darkness. Bria è stata anche in un tour di un mese come membro principale del Monterey Jazz Festival Touring Band 2019 insieme a Cecile McLorin Salvant, Jamison Ross, Melisa Aldana e Christian Sands. È un'artista molto ricercata, leader del grande ensemble Sisterhood of Swing, rappresenta il Jazz al Lincoln Center nelle scuole, è co-direttore del New York Hot Jazz Camp e sta attualmente creando programmi educativi originali per la Louis Armstrong House Museo.