Certificati elettorali, a Siracusa da domani il via dei duplicati

Da domani, giovedì 5 maggio, è possibile richiedere il duplicato della tessera elettorale per la tornata referendaria del prossimo 12 giugno. Gli uffici di Siracusa invitano quanti l’avessero smarrita o completata negli spazi di vidimazione, a fare la richiesta per tempo al fine di evitare code ed assembramenti il giorno stesso della votazione.

L’ufficio Elettorale di via San Sebastiano 31 sarà a disposizione dell’utenza dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12, e dalle 15 alle 17.