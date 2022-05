Teatro Massimo, il sindaco di Palermo eroga altri 400 mila euro

Continua il percorso di messa in sicurezza finanziaria del Teatro Massimo a Palermo.

Il sindaco Leoluca Orlando ha firmato una direttiva che consente l'erogazione di risorse dall'imposta di soggiorno di ulteriori 400 mila euro che unitamente a quanto già erogato nei giorni scorsi porta a circa 1 milione il contributo in questi primi cinque mesi dell'anno.

Il sindaco con la stessa direttiva ha disposto che siano destinate, sino alla concorrenza di complessivi 2 milioni, ulteriori risorse relative all'imposta di soggiorno della seconda e terza rata dell'anno 2022. Il Comune copre così, in ogni caso, la somma di 2 milioni previsti come contributo nel bilancio 2022 della Fondazione approvato e inviato al Ministero.

Inoltre Orlando ha disposto che nell'annualità 2022 del bilancio 2021/2023 sia prevista una somma ulteriore di 1.500.000 euro per il Teatro Massimo e di 1 milione per il Teatro Biondo utilizzando così risorse già disponibili e non vincolate ad esigenze di equilibrio e pareggio di bilancio. Messo in assoluta sicurezza finanziaria il Teatro Massimo, si resta in attesa che venga approvato il bilancio 2021/2023.

"Quanto determinato con l'attuale direttiva e con le precedenti disposizioni è la conferma, al di là di ogni ostacolo, dell'impegno strategico e costante dell'amministrazione comunale per il Teatro Biondo e per il Teatro Massimo due grandi istituzioni culturali riconosciute a livello internazionale".

Per il Sovrintendente Marco Betta si tratta di "una notizia importante che arriva nel momento del successo dell'opera Tosca di Giacomo Puccini grazie all'impegno del Sindaco e Presidente della Fondazione Massimo Leoluca Orlando e di tutta l'amministrazione comunale per il Teatro Massimo".