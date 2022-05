Contributi a fondo perduto per il Commercio al dettaglio: istanze a Licata fino al 24 maggio

Il Governo italiano ha previstox la concessione di aiuti in forma di contributo a fondo perduto a favore delle imprese che svolgono in via prevalente attività di commercio al dettaglio. L’agevolazione viene riconosciuta nei limiti delle risorse finanziarie stanziate per l’intervento agevolativo (200 milioni di euro) Ad annunciarlo il Sindaco di Licata Giuseppe Galanti.

Potranno richiedere il contributo le imprese che svolgono in via prevalente un’attività di commercio al dettaglio, che presentano un ammontare di ricavi, riferito al 2019, non superiore a 2 milioni di euro e che hanno subito una riduzione del fatturato nel 2021 non inferiore al 30% rispetto al 2019. Le imprese, inoltre, devono possedere i seguenti requisiti alla data di presentazione dell’istanza: avere sede legale od operativa nel territorio dello Stato e risultare regolarmente costituite, iscritte e «attive» nel Registro delle imprese; non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatoria; non essere già in difficoltà al 31 dicembre 2019, all'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. È possibile presentare la domanda entro e non oltre il 24 maggio 2022.