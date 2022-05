Tante donne nella Dc di Cuffaro candidate al consiglio comunale di Palermo

La DC Nuova entra nel pieno della campagna elettorale. Presentata, ieri pomeriggio, la candidatura della dottoressa Nuccia Albano 8Nella foto) al Consiglio Comunale di Palermo. Presenti, a Villa Zito, il commissario regionale del partito, Totò Cuffaro e il candidato a sindaco, Roberto Lagalla.

“La dottoressa Nuccia Albano è una delle nostre donne candidate per il Comune di Palermo ed insieme a lei ci sono altre rappresentanti femminili candidate con le quali, a partire da oggi, incontreremo gli elettori di questa città per illustrare il programma della Democrazia Cristiana, i motivi di un impegno e le ragioni del ritorno di un grande partito - dichiara Totò Cuffaro -. Una DC Nuova con tante donne e tanti giovani che scelgono la politica con passione, coraggio e rigore morale, all’insegna della legalità e della speranza”.

“L’amore per la città di Palermo e la voglia di cambiamento mi hanno spinto a candidarmi con la DC Nuova, partito che incarna valori e ideali da me portati sempre avanti – dichiara Nuccia Albano -. I cittadini devono tornare a fidarsi della classe politica e per questo occorre tornare ad ascoltare le esigenze che provengono dal territorio. Il mio slogan è ‘Palermo si cura e si deve curare’ grazie all’impegno di donne e giovani, e amando la città. Lavoreremo per migliorare la viabilità, rilanciare le periferie, e mettere in campo nuove strategie per il lavoro. Palermo deve tornare ad essere vissuta da tutti i cittadini”.