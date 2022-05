Palermo, Cascio si ritira: Lagalla candidato unico del Centro destra

"Forza Italia ha fatto una scelta di generosità e buonsenso, mettendo da parte l'interesse personale, per consentire al centrodestra di tornare vincente e ai cittadini di Palermo di voltare finalmente pagina rispetto a questi troppi anni di degrado.

Forza Italia, che pure è il primo partito della coalizione in Sicilia, ha chiesto a Francesco Cascio di rinunciare alla sua candidatura a sindaco della città di Palermo e sosterrà il progetto di Roberto Lagalla".

E' quanto si legge in una nota di Fi diffusa a Roma.

"Ho letto le dichiarazioni di FI che vanno nella logica di quella annunciata soluzione unitaria che ieri era stata disegnata all'interno della riunione protratta sino a tarda sera.vNon posso che attendere la composizione complessiva del quadro, ringrazio FI e il presidente Gianfranco Miccichè che conferma la volontà di avvicinamento".

Lo dice Roberto Lagalla, candidato sindaco a Palermo commentando la posizione di Forza Italia che ha deciso di appoggiarlo.Lagalla aggiunge: "Sono certo che nelle prossime ore si potrà difinire tutto e se dovesse essere confermata la mia designazione come candidato sindaco unitario del centrodestra non potrei che esserne contento".