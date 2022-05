Spacciava in strada a San Cristoforo: ai domiciliari a Catania col braccialetto

Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Piazza Dante hanno arrestato in flagranza di reato un 33enne catanese in quanto gravemente indiziato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il contrasto all’illegalità diffusa e allo spaccio di sostanze stupefacenti ha condotto i militari nel quartiere di “San Cristoforo” laddove sono stati notati “movimenti” sospetti in Via Del Principe.

Nella serata i militari, nel transitare più volte nella predetta via, hanno visto il 33enne “ricevere” in strada diverse e fugaci “visite” di auto che dopo una breve sosta si allontanavano in tutta fretta.

Sfruttando l’occasione di trovarsi proprio in coda ad uno dei visitatori lo hanno agganciato, inseguito e bloccato poco più avanti, trovandolo in possesso di una dose di marijuana.

I militari, avuta conferma dell’attività di spaccio, per impedire il protrarsi delle condotte illecite in corso, sono entrati quindi in azione intercettando e bloccando il 31enne mentre riceveva l’ennesima visita.

L’Autorità Giudiziaria ha convalidato l’arresto disponendo altresì per il 33enne, già sottoposto alla sorveglianza speciale di PS con obbligo di soggiorno, la sottoposizione agli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico.