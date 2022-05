Tenta di gettare l'hashish nel wc: arrestato a Trapani

I Carabinieri di Trapani hanno arrestato un 21enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.I militari hanno perquisito l'abitazione del giovane sorprendendolo mentre cercava di disfarsi di un involucro di stoffa gettandolo nel wc. All'interno vi erano due panetti di hashish del peso complessivo di circa 200 grammi.

Nell'abitazione sono stati anche rinvenuti 2 bilancini di precisione, materiale vario utile al confezionamento delle dosi e la somma di 120 euro, verosimilmente provento dell'attività di spaccio. Il giovane è stato arrestato e ristretto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari, così come disposto dal Sostituto Procuratore di turno della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trapani.

In sede di udienza di convalida, il Giudice per le Indagini Preliminari, sulla base dello stato attuale degli atti, ha ravvisato la necessità di sottoporre l'uomo alla misura cautelare dell'obbligo di dimora con divieto di allontanarsi tra le ore 20 e le 7 del giorno successivo.

Le indagini degli inquirenti proseguono al fine di raccogliere ulteriori riscontri investigativi.