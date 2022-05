Rally Sparco, parte da Termini Imerese la terza corsa del campionato italiano

Arriva il terzo appuntamento per il Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco nella Targa Florio. Nelle giornate di venerdì 6 e sabato 7 maggio la 106^ edizione della gara organizzata da AC Palermo con il supporto di ACI Sport darà spettacolo sugli asfalti del Medio Circuito delle Madonie. 'A Cursa', il superclassico dell'automobilismo internazionale non poteva mancare nel percorso della massima serie tricolore e stavolta metterà in palio un punteggio maggiorato a coefficiente 1,5. Come sempre la Targa in versione rally sarà un grande evento motoristico e affiancherà al CIAR le validità per il primo round della Coppa Rally di 8^ Zona ed il terzo per il Campionato Italiano Rally Auto Storiche, per un totale di ben 203 equipaggi attesi al via. Il punto centrale del rally sarà nuovamente Termini Imerese, località dove inizierà la gara venerdì dalle ore 14.00 dal Targa Florio Village e si concluderà poi sul Belvedere Principe di Belmonte sabato sera dalle ore 19.30. Come da format del CIAR di quest'anno, per la prima giornata sono previste tre prove speciali dopo i test nello shakedown, programmati dalle ore 8.00 su tratto di 3 km in zona Cangemi.