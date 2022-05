Volley femminile, la Pvt Modica batte Marsala 3 a 0 nella Pool salvezza di A2

In un match valido per la terza giornata di ritorno della Pool Salvezza della Serie A2 femminile, la Egea Pvt Modica ha superato la Sigel Marsala per 3-0. I parziali: 25-10

26-24, 25-23.

La classifica: Sigel Marsala Volley 45 (16 - 11); Assitec Volleyball Sant'Elia 29 (10 - 17); Club Italia Crai 28 (10 - 17);

Seap Dalli Cardillo Aragona 27 (8 - 19); Anthea Vicenza 27 (8

19); Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania 26 (9 - 18); Egea Pvt Modica 17 (6 - 21); Tenaglia Altino Volley 8 (2 - 25).