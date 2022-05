Assegnato il porto di Pozzallo alla Ocean Viking: a bordo 294 migranti

"Dopo 10 giorni di richieste di aiuto, i migranti della Ocean Viking domani sbarcheranno nel porto di Pozzallo". Lo rende noto il sindaco del comune di Pozzallo, Roberto Ammatuna.

"Il Ministero dell'Interno - spiega in una nota - ha assegnato come porto sicuro Pozzallo per lo sbarco dei 294 migranti della Ocean Viking, di cui 127 minori non accompagnati". "Dopo le operazioni di sbarco approderà nella banchina commerciale anche la nave quarantena Azzurra - aggiunge -. I minori, dopo le procedure sanitarie e di polizia, saranno trasferiti presso i centri della Sicilia. A seguire lo sbarco proseguirà per i 167 adulti. Si prevede che le operazioni proseguiranno sino a venerdì 6 maggio".