E' agli arresti domiciliari e continuava a spacciare: arrestato a Siracusa

Gli agenti del Commissariato di Ortigia, insieme ai colleghi della Squadra Mobile aretusea, a seguito di indagini di polizia giudiziaria, hanno effettuato, a casa di un uomo di 32 anni, già sottoposto agli arresti domiciliari con l’obbligo del braccialetto elettronico per aver perpetrato specifici reati sempre inerenti gli stupefacenti, una attenta perquisizione domiciliare che ha consentito di rinvenire e sequestrare 31,60 grammi di hashish, 21,25 grammi di cocaina, bilancini elettronici di precisione e vario materiale utile per il confezionamento dello stupefacente, oltre a circa 3000 euro in contanti, probabile provento dell’attività di spaccio che l’uomo continuava a condurre nonostante si trovasse agli arresti domiciliari.

L’arrestato, dopo le incombenze di legge, è stato condotto in carcere a Siracusa.