Falso assicuratore denunciato a Noto: la polizia lo accusa di truffa

Nella giornata di ieri, agenti del Commissariato di Noto, al termine di una attenta attività investigativa, hanno denunciato un napoletano di 47 anni per il reato di truffa.

Il denunciato, utilizzando artifizi e raggiri, consistiti nel presentarsi su un sito internet come sedicente assicuratore, inviava alla sua vittima un falso preventivo per la copertura assicurativa di una motocicletta Ducati.

Il motociclista aderendo all’offerta provvedeva ad effettuare il versamento del premio assicurativo mediante bonifico, per un importo pari ad euro 329.

Dopo il pagamento il falso assicuratore non dava più notizie di se rendendosi irreperibile.

Le indagini, scattate all’indomani della denuncia, consentivano di verificare l’intestatario del conto corrente che aveva acquisito l’ingiusto profitto e di denunciarlo per truffa.