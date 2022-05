Lavori di bonifica al porto di Terrasini, rimossi 20 metri cubi di rifiuti

La Guardia Costiera e le amministrazioni comunali di Terrasini e Trappeto hanno bonificato la zona del porto da rifiuti e barche abbandonate.

Nel corso dell'operazione il porticciolo di Terrasini è stato ripulito da altre 20 metri cubi di rifiuti, pezzi di rete, materiale plastico ma anche fusti di olio ed elettrodomestici che nel tempo si sono accumulati e rischiavano di finire in mare, con un grave danno per l'ambiente.

L'intervento ha permesso di ripulire tutta la banchina e di ripristinare la funzionalità dell'isola ecologica, dove i pescatori potranno conferire i rifiuti di bordo ed il materiale che recuperano dal mare durante le battute di pesca. Nel corso dell'intervento di pulizia con l'intervento della polizia municipale sono state rimosse quattro imbarcazioni che si trovavano in banchina senza autorizzazioni. I proprietari sono stati multati. Per altre barche sono partite le diffide ai proprietari che dovranno rimuoverle. Sono stati liberati circa 2 mila metri quadri di suolo pubblico.