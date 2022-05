Marocchino arrestato a Siracusa per spaccio di hashish

La polizia ha arrestato a Siracusa un cittadino marocchino di 59 anni per detenzione ai fini dello spaccio di droga.

Lo straniero, a seguito di perquisizione domiciliare, effettuata anche stavolta con l’ausilio dei cani antidroga, è stato trovato in possesso di 118,2 grammi di hashish, già suddivisi in dosi e pronte per lo spaccio.

Dopo le incombenze di legge, su disposizione dell’autorità Giudiziaria, il marocchino è stato posto agli arresti domiciliari.