Elezioni, Miceli riunisce a Palermo forze della coalizione progressiste

Franco Miceli si è riunito questa mattina con i rappresentanti delle forze politiche della coalizione progressista che sostengono la sua candidatura a sindaco di Palermo. Si è deciso di rendere stabile una cabina di regia con tutte le liste della coalizione per condurre la campagna elettorale in modo da esaltare la coesione e la coerenza delle proposte programmatiche dello schieramento progressista.

Il candidato sindaco Franco Miceli e tutte le forze della coalizione sfideranno il fronte avversario sui problemi della città e sui programmi per assicurare sviluppo e progresso per la nostra città. È su questo terreno che sarà chiaro a tutti i cittadini e le cittadine chi pensa a costruire un futuro per Palermo e chi invece punta solo a conquistare e a dividersi i posti di potere al Comune. Nel corso della discussione si è sottolineato il carattere estremamente disomogeneo del fronte che sostiene la candidatura dell'ex assessore di Musumeci, politicamente schiacciato sulla estrema destra e privo di una proposta programmatica unitaria per affrontare tutti i problemi della città.