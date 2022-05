Modica, scontro fra tre auto in via Loreto Gallinara: il bilancio è di 7 feriti

Scontro fra tre auto, nel pomeriggio, in via Loreto Gallinara a Modica. Il bilancio è di sette feriti, per fortuna non gravi. Tutti hanno riportato contusioni e lesioni con prognosi dai sette ai venti giorni. Sul posto, per accertare la dinamica dell'incidente, gli agenti della Polizia locale di Modica. Oltre a due ambulanze del 118, sono intervenuti anche i vigili del fuoco e una volante del Commissariato di Polizia.