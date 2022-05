Pippo Sorbello inaugura il Comitato elettorale a Melilli: è già bagno di folla (FOTO)

Non c'è spazio per tutti nella sede di via Iblea a Melilli dove stasera è stato inaugurato il Comitato elettorale di Pippo Sorbello e del Movimento che lo sosterrà per tonare sindaco della città, di Villasmundo e Città Giardino.

Il locale è gremito di gente e fuori c'è la folla delle grandi occasioni. Mentre dall'esterno seguono le fasi dell'inaugurazione con il taglio del nastro verde, all'interno ci sono i più fortunati che riescono ad entrare. Alla destra del tavolo presidenziali ci sono i candidati, al centro la parlamentare all'Ars di Forza Italia, Daniela Ternullo che si improvvisa pure speaker della serata. A sostegno di Pippo Sorbello sono arrivati anche agli amici di Priolo e da Rosolini. Presenti per il sostegno di un amico in comune, il sindaco di Priolo ed ex deputato nazionale e regionale, Pippo Gianni e un altro ex, Pippo Gennuso. Parole di apprezzamento. per un sindaco che ha dimostrato di sapere amministrare e che merita il sostegno di una squadra capace, fatta da tanti giovani che non temono ritorsioni, minacce e che non vanno a chiedere posti di lavoro. con il cappello tra le mani. Poi la parola la riprende Ternullo che fa i nomi dei presenti della lista Progetto Comune. Si tratta di Santino Miceli, Sebastiano Manuele, Vincenzo Pecora, Concetta Quadarella, Gianni Branciforte, Alessio Ronzi, Gabriella Tudisco, Sebastiano Amenta e Fabio La Ferla. Ognuno degli aspiranti consiglieri ha spiegato le ragioni della scelta di 'Progetto Comune'.

A chiusura ha preso la parola l'aspirante sindaco. "Mai più in questa città qualcuno deve avere paura di parlare o soltanto di pensare - ha esordito Sorbello - In questi cinque anni, nessun nuovo progetto è stato fatto per Melilli e le casse comunali sono state utilizzate come bancomat, grazie anche alla compiacenza di alcuni dirigenti. Chi non obbedisce, viene subito rimosso. Questo non è modo di fare politica. Io mio affido a questo splendido gruppo, fatto di giovani ed è dalla loro freschezza che siamo pronti a ripartire. Ovviamente sotto il segno della trasparenza e della legalità".