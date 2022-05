Satriano, operaio cade da una scala e perde la vita

Un operaio di 53 anni, Franco Leuzzi, è morto oggi in un incidente sul lavoro a Satriano, nel soveratese.

L'uomo, che lavorava come carpentiere in una ditta, è caduto da una scala, da un'altezza di circa tre metri, mentre stava eseguendo dei lavori sul tetto di un'abitazione.

Ogni tentativo di salvargli la vita è risultato vano. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Soverato per accertare la dinamica dell'incidente ed eventuali responsabilità.