Trapani, arrestato un 18enne per l'omicidio di Salvatore Martino

Un ragazzo di 18 anni è stato arrestato a Trapani con l'accusa di avere ucciso Salvatore Martino, il cui corpo fu ritrovato il 26 dicembre scorso in un container dove il 37enne viveva con i suoi cani nelle campagne di Erice.

Si tratta di un trapanese, minorenne all'epoca dei fatti. E' "gravemente indiziato", secondo l'ordinanza di custodia in carcere emessa dal Gip del Tribunale dei Minorenni di Palermo su richiesta della Procura, ed eseguita dai carabinieri e dalla questura di Trapani. L'indagato e la vittima sarebbero andati insieme nel prefabbricato di quest'ultima per consumare dello stupefacente comprato poco prima.

Nel corso della nottata sarebbe scoppiata tra i due una violenta lite nel corso della quale il giovane avrebbe colpito ripetutamente la vittima fino ad ucciderlo.

Le indagini sono partite dalle immagini delle telecamere di video sorveglianza e dai tabulati telefonici, trovando conferme nelle tracce biologiche rinvenute sulla scena del delitto e nelle testimonianze di alcuni cittadini