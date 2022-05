Solidarietà del sindaco di Rosolini a vittime di attentati e di ladri

Una intimidazione con il fuoco a un'azienda di Rosolini ed il furto di un registratore di cassa in un locale del Parco di Verde a Valle. Episodi che preoccupano la Comunità rosolinese.

"Esprimo solidarietà e vicinanza ai due titolari delle rispettive attività per episodi che vanno condannati senza se e senza ma - dice il sindaco di Rosolini - Purtroppo - aggiunge Spadola - ci troviamo di fronte a carenze di uomini e donne delle forze dell'ordine per la prevenzione. La piccola stazione dei carabinieri non può certamente fare miracoli e mi corre ringraziare gli sforzi compiuti dal comandante Murru e dai suoi uomini. Stesso discorso vale per la polizia municipale. Pochi uomini e mezzi per una città che ha un grosso territorio, se consideriamo anche le contrade. Come amministrazione abbiamo presentato un progetto di 300 mila euro per potenziare la videosorveglianza con altre trenta telecamere. Capisco l'amarezza delle vittime perchè anch'io da imprenditore, in passato, ho subito dei furti in azienda, ma è tra le nostre priorità rendere la città più sicura. Invito, comunque, imprenditori e commercianti a non avere paura a denunciare episodi delinquenziali".