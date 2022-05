Rubavano energia elettrica a Siracusa: sette persone denunciate

Nell’ambito di predisposti servizi finalizzati al contrasto del fenomeno del furto di energia elettrica ai danni delle compagnie erogatrici del servizio, nella giornata di ieri, agenti delle Volanti della Questura di Siracusa, coadiuvati da tecnici della Società Elettrica, hanno effettuato dei controlli in alcune zone della città, in specie nei pressi di Via Aldo Carratore e di Via Immordini, al fine di verificare manomissioni dei contatori.

Nel complesso, al termine delle verifiche, sono stati denunciati per il reato di furto aggravato di energia elettrica sette persone, tra cui quattro donne e tre uomini.

I denunciati avevano tutti manomesso i contatori a loro intestati.