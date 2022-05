Acate, rinviati di una settimana i festeggiamenti in onore del Protettore

Le previste avverse condizioni meteo rischiavano di rovinare ( e non sarebbe stata la prima volta) i solenni festeggiamenti in onore del Protettore di Acate San Vincenzo Martire così con una saggia decisione il sindaco Giovanni Di Natale, consultatosi con il parroco Mario Cascone, ha deciso di rinviare di una settimana le manifestazioni già programmate fino a lunedì. Rimane inalterato il programma religioso con le Sante Messe domenicali e la tradizionale benedizione delle autovetture. La processione del simulacro del Santo si svolgerà, invece, domenica 15 maggio. Il ricco programma , dopo due anni di forzato stop per la pandemia, prevedeva sabato anche una rievocazione storica con sfilata dei cavalli delle reliquie del Protettore e un concerto di Orietta Berti in piazza Libertà. Il primo cittadino comunicherà quanto prima le necessarie variazioni della kermesse, che coniuga fede e folklore, alla quale partecipano devoti e visitatori provenienti da ogni parte della Sicilia.