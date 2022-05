L'Unità mobile dell'Asp di Siracusa raccoglie sangue al Pantheon

Grande interesse ed ampia adesione, da parte dei numerosissimi giovani che hanno vivacizzato l’evento Gio’ Art che si è svolto stamane in piazza del Pantheon a Siracusa, hanno suscitato la presenza dell’Asp di Siracusa, con la sua Unità di Raccolta mobile del sangue e degli emocomponenti, e le attività promosse per l’occasione con l’intervento del Servizio di Medicina trasfusionale aziendale.

Con la presenza dell’Unità di raccolta, l’Azienda sanitaria ha offerto l’opportunità, alla comunità dei giovani partecipanti, di acquisire le informazioni indispensabili per la consapevole e responsabile donazione del sangue e per l’adesione dei nuovi donatori, nonché di sottoporsi ai controlli pre-donazione previsti dalle modalità di donazione differita, adottate dal Servizio Sanitario Regionale, per innalzare i livelli di qualità e sicurezza della donazione e degli emocomponenti raccolti.

Quindici sono stati, in particolare, i prelievi di sangue per il controllo pre donazione, conseguenti alla compilazione dei moduli previsti per l’espressione del consenso alla donazione volontaria ed alla formulazione del giudizio di idoneità alla donazione da parte del personale sanitario dell’ASP.