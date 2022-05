Modica, in piena attività l'info point turistico nel piazzale Falcone-Borsellino

E' già pienamente funzionante l'info point di Modica, all'ingresso della città, nella zona del Parco San Giuseppe Timpuni. Il nuovo ufficio informazioni turistiche rappresenta un vero e proprio biglietto da visita per i turisti che arrivano a Modica. La sua posizione strategica ne fa l’ideale punto di ingresso alla Città. La struttura, finanziata da fondi messi a disposizione dal GAL Terra Barocca è al momento affidata alla gestione diretta del Comune di Modica. A breve verrà pubblicato un bando per individuare l’associazione che dovrà gestirla per i prossimi anni. La struttura verrà intitolata alla memoria di un grande modicano che non è stato mai dimenticato, il giornalista Giorgio Buscema che con la sua penna seppe descrivere ai lettori le trasformazioni sociali, economiche e turistiche di Modica dagli anni 60 fino alla sua scomparsa. “Anche questa opera è stata consegnata – commenta il sindaco di Modica, Ignazio Abbate, nel doppio ruolo anche di presidente del GAL – ed è un’opera di grande importanza per svariati aspetti. Innanzitutto offre ai tantissimi turisti, italiani e stranieri, una preziosa fonte di informazioni che riguardano non solo Modica ma l’intero territorio dei cinque comuni componenti del Gal Terra Barocca. Particolare non di secondaria importanza, sarà dotata di servizi igienici pubblici e la sua realizzazione ha contribuito alla riqualificazione dell’intera zona, compresi i parcheggi del piazzale Falcone Borsellino. Si è scelto di dedicarlo alla memoria del compianto Giorgio Buscema che, oltre ad essere stato il capostipite del giornalismo modicano, è stato promotore di tantissime iniziative a carattere culturale e turistico. In questo modo la Città lo vuole omaggiare per quanto fatto in tanti anni di attività”.