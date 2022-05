Nuove tensioni tra forze dell'ordine e antagonisti a Torino. A pochi giorni dagli scontri del corteo del Primo maggio, questa sera la Polizia è stata costretta a respingere il tentativo degli antagonisti - che in via Faletto hanno lanciato bottiglie e cassonetti di immondizia contro i reparti - di avvicinarsi a una manifestazione organizzata da Fratelli d'Italia per denunciare il degrado e lo spaccio nel quartiere Aurora.