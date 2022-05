Calcio, Cremonese e Lecce promosse in serie A: il Cosenza ai playout

Promozione diretta in serie A per il Lecce e per la Cremonese. Il Monza - sconfitto in casa del Perugia -va ai playoff.

Sono questi i verdetti dell'ultima giornata del campionato di serie B.

Con i brianzoli ai playoff promozione vanno anche Pisa, Brescia, Ascoli, Benevento e Perugia. L'Alessandria retrocede in serie C mentre vanno ai playout Cosenza e Vicenza.

IL TRIONFO DEI SALENTINI

Il Lecce ritrova dunque il paradiso calcistico, confermando la sua supremazia nelle gerarchie regionali e collocandosi sul podio di quelle del calcio meridionale che ha un disperato bisogno di rappresentanza e autorevolezza in un panorama parecchio schiacciato sulle metropoli e sull’area centrosettentrionale del Paese. E se il calcio contemporaneo è un’industria, allora Saverio Sticchi Damiani è un capitano d’impresa con la passione di un ragazzino sugli spalti: una garanzia, probabilmente un lusso per un territorio che troppo spesso crede di poter costruire i suoi successi con le fatiche di pochi, tra le parole di molti. Con i suoi soci – René De Picciotto, Corrado Liguori, Alessandro Adamo, i fratelli Dario e Silvia Carofalo (e, da ultimo, Luciano Barbetta) – hanno progressivamente rimesso in sesto e poi lanciato in corsa un club segnato per anni dalla vergogna di una retrocessione in serie C per tentato illecito sportivo. Ci sono cose che alcuni dimenticano in fretta. Fondamentale l'apporto del direttore dell'area tecnica, Pantaleo Corvino, un altro fuoriclasse che sbagliando molto poco ha saputo allestire una formazione completa e competitiva in ogni reparto, non disponendo peraltro delle risorse economiche di altri club. Con l'aiuto del direttore sportivo, Stefano Trinchera, ora dovrà mettere a punto una nuova strategia per costruire una squadra che possa farsi rispettare in A.

Per la cronaca i giallorossi il sigillo sulla promozione lo hanno messo oggi contro il Pordenone, vincendo per 1 a 0, ma il campionato lo hanno vinto definitivamente contro il Pisa, con una partita perfetta che ha sgombrato il campo, probabilmente anche agli occhi dei più accaniti avversari e acerrimi nemici, dei dubbi residui.