La presunta amante di Putin nella black list dell'Ue

Alina Kabaeva, considerata come la storica fidanzata di Vladimir Putin, è stata inserita nella black list che è parte integrante del sesto pacchetto di sanzioni Ue sul tavolo del Consiglio in attesa di approvazione.

A proporre la sua “candidatura” alla lista nera Ue è stato, in base alle sue competenze, il servizio per l'azione esterna della Commissione europea, il Seae, guidato dallo spagnolo Josep Borrell.

Nel caso in cui il documento preparato da Bruxelles riuscisse a ottenere il via libera unanime dei 27, per Kabaeva scatterebbero il divieto di ingresso nei Paesi membri dell'Unione e il congelamento dei beni.