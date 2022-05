Acqua con il contagocce a Solarino. Anzi in alcune zone del paese, l'acqua non arriva dai rubinetti. E' il caso di via Calatafimi dove il black out idrico non si riesce a risolvere. Sono subito scattate le proteste sui social. Un utente scrive un messaggio diretto all'amministrazione comunale. " Cercate di risolvere il problema una volta per tutte, il limite è già stato superato da tempo".