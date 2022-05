L'esplosione all'hotel Saratoga a Cuba: i morti sono 22

Ci sono almeno 22 morti nell'esplosione avvenuta nell'hotel Saratoga nel centro dell'Avana a Cuba. Secondo un bilancio ufficiale ci sarebbero anche decine di feriti.

"I primi risultati indicano che l'esplosione è stata causata da una fuga di gas", si legge in una nota della presidenza cubana pubblicata su Twitter.

Una nuvola di fumo e polvere si è levata dal Prado, il viale principale nel centro dell'Avana dove si trova l'hotel, vicino al Campidoglio, che secondo le prime informazioni era in corso di restauro.

I primi quattro piani sono stati completamente spazzati via.

La strada è disseminata di detriti e schegge di vetro. Nei pressi dell'hotel diversi veicoli sono stati distrutti a causa dell'esplosione. I soccorritori giunti in gran numero hanno chiuso il perimetro mentre i soccorritori cercano possibili vittime tra le macerie ai piedi dell'hotel Saratoga, noto anche per aver ospitato diverse celebrità negli ultimi anni, tra cui Madonna e Beyoncé.

Il presidente Miguel Diaz-Canel è arrivato sul posto, accompagnato dal primo ministro Manuel Marrero e dal presidente dell'Assemblea nazionale Esteban Lazo.