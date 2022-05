Tre barche in fiamme al pontile Columbus nel porto di Trapani

Stamane, poco prima dell'alba, un incendio ha coinvolto tre barche ormeggiate nel pontile Columbus all’interno del Porto di Trapani.

L’intervento della Sezione Navale dei Vigili del Fuoco con la motobarca RAFF VF 05 assieme ad una partenza del Comando ha evitato che l’incendio si propagasse alle imbarcazioni vicine.

Dopo tre ore di lavoro il rogo è stato estinto.

L’incendio ha interessato una barca a vela di 17 metri, una di circa 7 metri e un piccola a motore. Due barche sono affondate nel pontile, la terza i vigili del fuoco l’hanno allontanata sugli scogli per non causare altri danni

Le cause dell’incendio sono in fase di accertamento da parte della Capitaneria di Porto e Vigili del fuoco. Fortunatamente non si lamentano feriti.