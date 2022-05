Piazze di spaccio a Siracusa, due arresti e un denunciato dalla polizia

Continua senza tregua l’azione di contrasto al consumo ed alla vendita di sostanze stupefacenti nelle cosiddette piazze dello spaccio siracusano ad opera degli uffici operativi della Questura di Siracusa.

In questa ultima occasione, gli uomini delle Volanti, poco dopo la mezzanotte, nel corso di controlli svolti nei pressi di Via Santi Amato, hanno sorpreso un uomo di 34 anni, già conosciuto alle forze di polizia, mentre spacciava stupefacenti.

Al trentaquattrenne sono stati sequestrati 4 dosi di crack, 2 dosi di hashish, 1 dose di marijuana e 116 euro in contanti, probabile provento dell’attività illecita.

Un altro soggetto di 49 anni, anche lui noto alle forze di polizia, è stato denunciato per aver concorso nel reato commesso dal trentaquatrenne. Al quarantanovenne sono stati sequestrati 180 euro in contanti, probabile provento dell’attività di spaccio.

Un terzo uomo, di 32 anni è stato, invece, segnalato all’Autorità Amministrativa competente per aver acquistato, per il consumo personale, della droga dai due pusher.

Inoltre, nel corso della medesima operazione, gli uomini diretti dalla dott.ssa Guarino hanno arrestato un uomo di 67 anni, anch’egli conosciuto alle forze dell’ordine, perché all’interno della sua abitazione, sita al piano terra di Via Santi Amato, veniva rinvenuto un’ingente quantitativo di droga e, in specie, 138 dosi di crack, 16 dosi di hashish e 50 dosi di marijuana.