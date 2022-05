Forza Italia, Miccichè: a Melilli sosteniamo Sorbello, Ternullo è commissaria cittadina

“Ho appoggiato il progetto a sostegno del candidato sindaco Pippo Sorbello perché frutto di un movimento civico trasversale, che coinvolge diverse anime e professionalità cittadine, stanche dell’immobilismo, dell’incapacità gestionale e della supponenza dell’attuale Amministrazione comunale. Un progetto che il partito conosceva in ogni suo dettaglio - con in cima il presidente Miccichè, il quale anche oggi mi ha ribadito che Forza Italia lo sosterrà. Trovo pertanto irrispettose le parole di Bruno Alicata”. Lo afferma la deputata regionale di Forza Italia, on. Daniela Ternullo.

Anche il Coordinatore regionale di Forza Italia, on. Gianfranco Micciché, dopo avere invitato in precedenza al confronto in provincia di Siracusa ribadisce: “Il dialogo è necessario. Ciò non toglie che abbiamo preso da tempo la decisione di sostenere Sorbello. Non è una decisione dell’ultima ora. Per quanto concerne invece l’incarico di Commissario cittadino a Melilli, non esiste alcuna destituzione che sia passata al mio vaglio, pertanto l’on. Daniela Ternullo resta confermatissima al timone del partito a Melilli”.

“Le parole del presidente Miccichè - conclude Ternullo – sono da sprono per continuare a dare il massimo per il territorio. Invito Bruno Alicata a confrontarsi maggiormente con il partito, piuttosto che scadere in puerili minacce circa fantomatiche destituzioni prive di fondamento. È già la seconda volta che dimostra di essere sordo alle istanze della base del partito, agendo in totale autonomia. È per tale motivo che ho chiesto al presidente Miccichè una riunione subito dopo la Finanziaria. Urge fare chiarezza sulle posizioni di Forza Italia in provincia di Siracusa, per evitare ulteriori speculazioni".