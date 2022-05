Giovane imbianchino di Floridia vola da un ponteggio: è grave

Tragedia sfiorata questa mattina a Floridia verso le 10 nella zona della Villa comunale.Un giovane imbianchino, mentre stava lavorando su una facciata in ristrutturazione, ha fatto un volo di 8 metri, mentre era sopra un ponteggio. Si tratta dell'ennesimo incidente sul lavoro, sul quale adesso stanno indagando i carabinieri della Tenenza di Floridia. Il giovane si trovava tra via Manzoni e via Pascoli, quando per cause ancora da accertare, avrebbe perduto l'equilibrio finendo sulla strada. Scattati immediatamente i soccorsi, sul posto è arrivata l'ambulanza del 118. I soccorritori hanno chiesto aiuto ai colleghi dell'eliambulanza per le condizioni del ferito. L'elicottero è atterrato nella pista dei carabinieri ed ha caricato l'imbianchino che è stato trasportato al Trauma Center dell'ospedale 'Cannizzaro' di Catania. Secondo quanto si è appreso il giovane era cosciente, anche se politraumatizzato. La Procura di Siracusa sull'episodio ha aperto un'inchiesta.