Covid, lieve aumento dei positivi nel Ragusano: morta 91enne

Salgono di un centinaio di unità le persone positive al Covid nel Ragusano. Il bollettino Asp del 7 maggio segnala 3.232 positivi: 3.200 in isolamento domiciliare e 38 ricoverati in ospedale. E si registra un altro decesso per cui i morti salgono a 542. Nelle ultime 24 ore è morta una 91enne di Scicli. Questo il dettaglio dei positivi nei comuni iblei: Acate 26, Chiaramonte Gulfi 94, Comiso 227, Giarratana 65, Ispica 205 , Modica 537, Monterosso Almo 55, Pozzallo 259 , Ragusa 1.029 , Santa Croce Camerina 80, Scicli 151, Vittoria 472.