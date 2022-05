Solarino, rubato trasformatore Enel: mezzo paese resta senz'acqua

Ladri in azione la scorsa notte a Solarino, in contrada Barchitella. Ignoti hanno rubato un trasformatore della linea elettrica che alimenta i motori di sollevamento di un pozzo per l'acqua. Si sarebbe trattato di un furto da 'professionisti' che si sono arrampicati su un traliccio e dopo avere tagliato i cavi di rame, rischiando pure la vita, sono riusciti a rimuovere il trasformatore. Senza alimentazione, molte abitazioni di Solarino sono rimaste con i rubinetti all'asciutto. La mancanza di energia elettrica, sempre sulla stessa linea, ha provocato disagi anche a Floridia e molte case sono rimaste senza acqua. Il sindaco di Floridia, Marco Carianni ha commentato:

Chi ha commesso il furto non ha fatto uno sfregio ai due sindaci; ha soltanto aumentato l’odio sociale che sta permeando un’intera società e, di questo, saremo tutti delle vittime: i ladri di stanotte compresi.

È soltanto questione di tempo".