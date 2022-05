Preso con la cocaina a Ortigia, denunciato a Siracusa

Agenti della Squadra Mobile, nell’ambito di predisposti servizi antidroga, hanno denunciato un siracusano di 59, per il reato di detenzione ai fini dello spaccio di droga.

Gli investigatori diretti dal dott. Presti hanno intercettato il pusher nei pressi di Largo Gancia, in Ortigia, e lo hanno sorpreso in possesso di due involucri contenenti complessivamente 10 grammi di hashish.

Da una successiva perquisizione domiciliare effettuata a casa del denunciato, gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato altri 20 grammi della stessa sostanza stupefacente e vario materiale utile al confezionamento in dosi della droga.