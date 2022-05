Peste suina, zona infetta nel Lazio: emessa un'ordinanza

Una zona infetta provvisoria, con misure stringenti, e una zona di attenzione: le dispone un'ordinanza della Regione Lazio per contenere e contrastare la peste suina.

In questa 'zona rossa' si provvederà ad una sorveglianza rafforzata dei cinghiali, al campionamento e analisi di eventuali carcasse e al loro smaltimento in sicurezza. La zona sarà indicata da cartelli e sarà vietato dare cibo agli animali, fare pic nic, organizzare eventi. L'ordinanza è stata varata dopo la scoperta di un caso di peste suina nel parco dell'Insugherata.

Il comune provvederà a recintare i cassonetti dei rifiuti, al fine di inibirne l'accesso ai cinghiali. Controlli saranno attivati anche presso gli allevamenti di suini e animali che ricadono o sono limitrofi alla zona. Fuori dalla zona infetta provvisoria viene identificata una "zona di attenzione". L'ordinanza inoltre dispone la chiusura dei varchi di accesso alla zona infetta dal versante nord.

Quello della peste suina è un "tema su cui mettiamo, anche in questo caso, la massima attenzione, in sintonia chiaramente con i territori che sono maggiormente coinvolti, e il sottosegretario Costa lo seguirà quotidianamente", ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, a SkyTG24.

Oltre alle misure protettive, recinzioni e altro, "credo e mi auguro che si possa fare anche una riflessione per togliere sensibilmente la popolazione dei cinghiali. Rispetto le sensibilità di tutti gli animalisti e ambientalisti ma siamo di fronte all'emergenza e deve essere affrontata con strumenti emergenziali, e pensare anche ad un piano di selezione per ridurre il numero della presenza dei cinghiali". Così il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, delegato dal ministro Speranza all'emergenza peste suina, a Mi Manda Rai Tre.