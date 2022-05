L'operazione Palazzo Tumino a Ragusa, il sindaco al M5S: il progetto va avanti

Il progetto uffici giudiziari di Ragusa trasferiti nel Palazzo Tumino va avanti. Lo ha dichiarato il sindaco, Peppe Cassì, durante l’ultima riunione del Consiglio comunale di Ragusa rispondendo ad una richiesta di chiarimenti del capogruppo del Movimento 5 Stelle, Sergio Firrincieli. L’esponente pentastellato, in particolare, ha sollecitato risposte in merito alle eventuali manifestazioni di interesse di imprenditori per l’acquisizione dell’immobile con una operazione pubblico-privato. Si dovrebbe arrivare, nelle intenzioni dell’amministrazione comunale, alla utilizzazione dell’immenso edificio sia per gli uffici giudiziari che per attività commerciali.

“La questione – ha affermato il sindaco – rimane al centro della nostra agenda programmatica ed ha subìto delle vicende alterne anche a causa della pandemia. Avevamo avuto delle timide proposte, ammiccamenti, da parte di privati, ma la crisi ha rallentato tutto. L’attenzione, però, non è calata. Ma l’ipotesi dell’interesse di un privato all’acquisto dell’immobile è diventata di difficile attuazione. Si è aperto, invece – ha affermato ancora Cassì – un altro fronte favorito dall’interessamento del Ministero della Giustizia, tanto che, nelle scorse settimane, c’è stato un sopralluogo effettuato da un direttore generale del Dicastero. Si dovrebbe arrivare a trasferire nel Palazzo Tumino tutti gli uffici giudiziari che sono dislocati in diverse sedi, anche distanti tra loro. Stiamo percorrendo questa strada – ha concluso il sindaco – anche se al Comune sono state chieste delle cose che noi cercheremo di mettere a disposizione di chi ce le ha richieste”.

Il sindaco non ha detto, nel suo intervento, cosa sia stato chiesto dal Ministero. Probabilmente l’ente locale dovrà provvedere ad adeguare l’immobile in modo che possa ospitare gli uffici giudiziari senza commistioni con altre attività commerciali previste quando si iniziò a parlare dell’acquisizione di Palazzo Tumino con la formula del partenariato pubblico-privato.

Vale la pena ricordare che Palazzo Tumino aspetta di conoscere il suo futuro ormai da trent’anni, una volta fallito l’acquisto, nel 1994, di una porzione dell’edificio da parte della Provincia regionale, guidata da Giovanni Mauro, per quattro miliardi di lire. E attorno a Palazzo Tumino hanno sempre ballato somme di denaro con diversi zeri e, nel corso degli anni, è passato di mano da una società all’altra, fino a quella che sembra essere l’ultima, la romana “Pilota srl” con sede anche a Ragusa in corso Vittorio Veneto. L’edificio, malgrado la strategica collocazione in centro e vicino alla stazione ferroviaria, non ha mai trovato un compratore.

L’idea dell’amministrazione comunale guidata da Peppe Cassì era quella di un progetto di partenariato pubblico-privato per realizzare, negli oltre 32.000 metri quadrati dell’immobile, la cittadella giudiziaria (20.427 metri quadrati), la sede del Comando provinciale della Guardia di finanza (8.470 metri quadri), uffici comunali (3.890 metri quadrati). Tutto, naturalmente, subordinato al reperimento di un acquirente.

Nell’ultimo bando relativo ad una manifestazione di interesse si prevedeva una spesa di 15 milioni di euro per l’acquisto dell’immobile e di 9 milioni per l’adeguamento dei locali alle nuove destinazioni. Una volta chiuso l’accordo e completata la ristrutturazione, il Comune di Ragusa vi avrebbe trasferito il Tribunale, la Guardia di Finanza e alcuni suoi uffici pagando al privato un canone di un milione e 400.000 euro l’anno per 32 anni. Il privato avrebbe speso 24 milioni ma ne avrebbe incassati una cinquantina dal Comune che, come prevede la normativa, deve mettere a disposizione degli enti governativi (Giustizia e Finanza) i locali a proprie spese.

Si sono basate su questi numeri le perplessità del Movimento 5 Stelle che – come sostiene la deputata regionale, Stefania Campo – è stato sempre contrario ad una operazione di questo tipo.

Ora, però, l’atteggiamento potrebbe cambiare dal momento che la missione del dirigente generale del Ministero della giustizia sembrerebbe avere “sdoganato” l’affare Palazzo Tumino e spazzato via le perplessità su una operazione considerata a perdere per il Comune di Ragusa. A questo punto le cose bisognerebbe valutare l’entità delle richieste avanzate dal Ministero al Comune e, soprattutto, come finanziare l’intera operazione che non ha mai fatto veramente gola ad imprenditori privati.

